  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli merkezli operasyon! Dolandırıcılara karşı 16 ilde harekete geçildi

Denizli merkezli operasyon! Dolandırıcılara karşı 16 ilde harekete geçildi

Denizli merkezli olarak 16 ilde gerçekleştirilen şafak operasyonunda, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında sahte evraklar ve elektronik malzemeler ele geçirdi.

İHA
Denizli merkezli operasyon! Dolandırıcılara karşı 16 ilde harekete geçildi

Denizli merkezli 16 ilde dolandırıcılara karşı düzenlenen şafak operasyonunda 24 şüpheliden 18'i tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonda birçok sahte evrak ve elektronik malzeme ele geçirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına karşı 26 Mart 2024 Salı günü şafak operasyonu düzenlendi. Denizli merkezli 16 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar neticesinde yapılan aramalarda, birçok sahte plaka, sahte evrak, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, kaşe, silah ve kılıç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 4 kişi adli kontrol kararı alırken, 18 kişi ise tutuklandı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA