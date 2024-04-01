Yaşlı çifti sobadan sızan gaz ayırdı

DENİZLİ'NİN Bekilli ilçesinde Şuayip (69) ile eşi Havva Şenkaya (69), kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. Sanayide demirci ustası olan Şuayip ve eşi Havva Şenkaya'dan haber alamayan yakınları, çiftin kaldıkları eve gitti. Kapının açılmaması üzerine camı kırarak eve giren yakınları, Şuayip ile eşi Havva Şenkaya'yı koltukta hareketsiz şekilde buldu. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede, Şenkaya çiftinin evde yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi.