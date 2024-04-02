Kutlama sevinçleri yarım kaldı

DENİZLİ'NİN Tavas ilçesinde seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu ağır yaralanan İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına göre Denizli'nin Tavas ilçesinde CHP Belediye Başkan Adayı Kadir Tatık yarışı önde tamamladı. Resmi olmayan sonuçların belli olmaya başlamasının ardından birçok partili, seçim zaferini kutlamak için Yeni Mahalle Karağolanoğlu Caddesi'nde bulunan parti binası önünde toplandı. Kutlamalar coşku içerisinde devam ederken, ağırlığı daha fazla kaldıramayan balkonlardan birisi üzerindekilerle birlikte çöktü.

Ağır yaralanan İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, yaşamını yitirdi.

BAŞINA DARBE ALDI

BALKONUN çökmesi sonucu caddede ve balkonda bulunan partililerden 8 kişi yaralandı. Başına darbe alan ve hayati tehlikesi bulunan CHP İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, hastaneye sevk edildi. Palaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.