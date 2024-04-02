Zabıta müdürüydü belediye başkanı seçildi

DENİZLİ'NİN Babadağ ilçesinde 28 yıl zabıtalık yaptıktan sonra emekli olan ve AK Parti'den belediye başkan adaylığı yarışına katılan Murat Kumral, yüzde 49.40 oy oranıyla CHP yönetiminde olan ilçenin yeni belediye başkanı oldu. CHP adayı Üstündağ yüzde 20,56'da, İYİ Parti adayı Atlı ise yüzde 28,16'da kaldı. Mesleğinin ilk 16 yılında zabıta memuru, 12 yılında ise zabıta müdürü olarak hizmet veren Kumral, yaklaşık 7 ay önce emekli olarak sivil toplum kuruluşlarında görev aldı.

Yerel seçimler öncesi belediye başkan adayı olması konusunda yakın çevresinden ve vatandaşlardan baskı gördüğünü belirten Kumral, ilçe belediyesinde 5 başkanla 6 dönem çalışma olanağı buldu. Babadağ Belediyesi'nde çalışmaya Mehmet Saim Sakallı'nın başkanlığı döneminde başlayan Kumral, sırasıyla Ali Helvacı ile iki dönem, Ahmet Yümsek, Salim Demirezen ve Ali Atlı ile birer dönem çalıştı. İlçenin son belediye başkanı Ali Atlı, CHP'den seçilmesine rağmen yeniden aday gösterilmemiş o da İYİ Parti saflarından yarışa katılmıştı. CHP ise Fuat Üstündağ ile belediye başkanlığı yarışını sürdürmüştü. Sandıkların tamamının açıldığı Babadağ'da Kumral oyların yüzde 49,40'ını alarak resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçildi.