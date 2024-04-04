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Haberler Denizli Çameli'nde 3'ncü kez seçilen AK Partili Cengiz Aslan mazbatasını aldı

Çameli'nde 3'ncü kez seçilen AK Partili Cengiz Aslan mazbatasını aldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde üçüncü kez seçimi kazanan AK Partili Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 2024 yılı mazbatasını eşi ve meclis üyeleri ile birlikte aldı. Başkan Arslan, “Bana bu mevkiyi tekrar layık gören, hizmetlerimizi görmezden gelmeyen kıymetli Çameli halkına teşekkür ederim. Hep birlikte başarılı bir dönem geçirmeyi güzel hizmetler yapmayı diliyorum.” dedi.

İHA
Çameli’nde 3’ncü kez seçilen AK Partili Cengiz Aslan mazbatasını aldı

2014 Yılı yerel seçimlerinde AK Parti'den Denizli'nin Çameli ilçesinde belediye başkanı adayı olan Cengiz Arslan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 68,18 oy almasıyla üçüncü kez belediye başkanlığını kazandı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, eşi İlkin Arslan ve 11 meclis üyesi ile birlikte Çameli Kaymakamlığı İlçe Seçim Kurulu'ndan (YSK) mazbatasını aldı.

Hakim Mustafa Yıldırım, Başkan Arslan'a mazbatasını teslim etti. Mazbata teslim törenin ardından açıklamada bulunan Başkan Arslan, "Halkımızın takdiri ile yeniden Çameli Belediye Başkanlığına seçildim. Mazbatalarımızı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı adına Hakim Mustafa Yıldırım'dan teslim aldım. Bana bu mevkiyi tekrar layık gören, hizmetlerimizi görmezden gelmeyen kıymetli Çameli halkına teşekkür ederim. Yine Çameli ilçemizde kesinleşen seçim sonuçları uyarınca belediye meclisine seçilerek mazbatalarını teslim alan üyelerimizi kutluyor, hep birlikte başarılı bir dönem geçirmeyi güzel hizmetler yapmayı diliyorum." dedi.

"HUZURLU BİR SEÇİM SÜRECİ GEÇİRMEMİZİ SAĞLAYAN GÖREVLİLERE TEŞEKKÜR EDERİM"

Seçim süreci içerisinde görevli olanlara da teşekkür eden Başkan Arslan, "Huzurlu bir seçim süreci geçirmemizi sağlayan görevlileri de unutmayarak, seçmen iradesinin sağlıklı bir şekilde sandıklara yansımasını, sandık kurulu başkanlarına, sandık kurulu üyelerine, İlçe Seçim Kurulu'na, İlçe Seçim Müdürlüğü personellerine, adliyede veri girişi, tutanak kontrolü, evrak teslim ve kontrolünde görev alan personellere, ulaşımı sağlayan şoförlere, sandık güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine halkımız ve şahsım adına teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

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