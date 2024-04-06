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Haberler Denizli Halka arz vadiyle dolandırıcılık yapan 6 kişi yakalandı

Halka arz vadiyle dolandırıcılık yapan 6 kişi yakalandı

Denizli dahil 3 ilde suçluların yakalanmasına yönelik yürütlen çalışmalar sürüyor. Jandarma ekipleri, yüksek kazanç vaadi ile halka arz sunarak vatandaşları dolandıran şüphelilere operasyon düzenledi. 6 kişiden 5'i tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
Halka arz vadiyle dolandırıcılık yapan 6 kişi yakalandı

Denizli Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Siber Suçlarla Mücadele birimince İstanbul ve Rize'de 6 şüpheliye yönelik dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Şüphelilerin halka arz öncesi mağdur vatandaşlara ulaştığı, kendilerine yüksek miktarda halka arz hissesi satabileceklerini söyleyip kandırdıkları ortaya çıktı. Kandırılan müştekilerden yüklü miktarda para alıp haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. En son olayda ise Acıpayam ilçesinde ikamet eden bir kişiyi yine aynı halka arz hissesi yöntemiyle 850 bin TL para alıp, dolandırdıkları ortaya çıktı.

OPERASYONDA 5 ŞAHIS TUTUKLANDI

Yapılan operasyon neticesinde 6 şahıs yakalandı. Denizli'ye getirilen şahıslardan çıkarıldığı adli makamlarda her şahsın 1 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken Yağız Kaan Y. (20), Mehmet Can Ö. (30), Sefa Y. (32), Oğuzhan Ç. (19) Hidayet A. (26) olmak üzere 5 şahıs sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 6 Suç kaydı bulunan Eren D. (22) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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