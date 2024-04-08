Polise yakalanan şüphelilerin üzerinden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı

Denizli'de Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan uygulama noktasında polislerin dur ikazına uymayan ve otomobille kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçla yakalanan 2 şüpheli üzerinde yapılan aramada, 35 adet yeşil reçeteye tabi hap, 1,3 gram esrar maddesi, 0,9 gram metamfetamin adlı uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınıp, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca 1 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.