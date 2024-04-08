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Haberler Denizli Polise yakalanan şüphelilerin üzerinden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı

Polise yakalanan şüphelilerin üzerinden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı

Denizli’de dün meydana gelen olayda polisin dur ikazına görünce otomobille kaçan 2 şüpheli yakalandığında çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve yeşil reçeteli ilaçlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Polise yakalanan şüphelilerin üzerinden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı

Denizli'de Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan uygulama noktasında polislerin dur ikazına uymayan ve otomobille kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçla yakalanan 2 şüpheli üzerinde yapılan aramada, 35 adet yeşil reçeteye tabi hap, 1,3 gram esrar maddesi, 0,9 gram metamfetamin adlı uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınıp, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca 1 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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