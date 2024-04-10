Feci kazada 3 kişi öldü

Tavas ilçesi Güzelköy Mahallesi Dümberek mevkiinde meydana gelen kazada, Mehmet Fışkınlı (50) yönetimindeki otomobil ile seyir halindeyken, Yusuf Yusmak (16) idaresindeki plakasız olduğu öğrenilen motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil köprüden aşağıya düşerken, motosiklet ise yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Yusuf Yusmak, motosiklette yolcu konumundaki Yavuz Yumaç (14) ve otomobil sürücüsü Mehmet Fışkınlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından 3 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tavas Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.