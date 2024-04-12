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Haberler Denizli Bayram dönüşü için alternatif güzergah

Bayram dönüşü için alternatif güzergah

SEBAHATTİN ALP
Bayram dönüşü için alternatif güzergah
DENİZLİ-ANTALYA karayolunun 2 kilometrelik kısmında devam eden çalışmaları nedeniyle bayram dönüşünde yoğunluk yaşanacağını ifade eden Denizli İl Emniyet Müdürlüğü alternatif güzergah sundu. Yapılan açıklamanın devamında, "Çalışma alanında trafik yoğunluğunu azaltmak, zaman kaybını önlemek için Aydın-İzmir istikametine gidecek vatandaşlarımızın alternatif yol olarak ilimiz Tavas ilçesi üzerinden Karacasu yolunu kullanmaları çalışma alanında yaşanacak olan trafik yoğunluğunu azaltacağı değerlendirilmektedir" ifadeleri yer aldı
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