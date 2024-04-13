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Haberler Denizli Denizli'de kan donduran olay! Babasını bıçakladı ardından intihar etti

Denizli'de kan donduran olay! Babasını bıçakladı ardından intihar etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası E.G. isimli şahıs babasını bıçaklayarak evden uzaklaştı. Polis ekipleri E.G.'yi ormanlık bir alanda ağaca asılı halde buldu.

AA
Denizli’de kan donduran olay! Babasını bıçakladı ardından intihar etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde babasını bıçakla yaralayan kişi intihar etti. Yeni Mahallesi'ndeki evlerinde E.G. ile babası M.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada E.G, bıçakla babasını omzundan yaralayıp evden uzaklaştı.

Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan M.G'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, E.G, Şirinköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı bulundu.

E.G'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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