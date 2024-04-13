İnanılmaz kurtuluş

Viyadükte seyir halinde olan 20 EF 567 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı ve 15 metre yükseklikte köprüden aşağıya düştü. Trafikteki diğer sürücülerin gözleri önünde yaşanan kazada otomobil yolun orta bariyerlerin üzerin ters olarak çakıldı.Kazada 2 kişi mucize eseri hurda haline gelen araçta bulunan sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Hız nedeniyle kontrolden çıkan araç 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. 4 kişinin olduğu araçta kimsenin ölmemesi 'mucize' diye isimlendirildi.

ÇEVREDEKİLER ARAÇTAN ÇIKARDI

Kazaya şahit olan sürücüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bu esnada kazazedeler vatandaşlar tarafından demir yığınına dönen araçtan çıkartıldılar. Mucize eseri kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlatan iki kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.