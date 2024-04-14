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Haberler Denizli Babasını bıçaklamıştı ölü olarak bulundu

Babasını bıçaklamıştı ölü olarak bulundu

SEBAHATTİN ALP
Babasını bıçaklamıştı ölü olarak bulundu
OLAY, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Önceki gece Gümüşler Yeni Mahalledeki evlerinde sebebi henüz bilinmeyen nedenden dolayı babası M.G. ile tartışan E. G., tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından babasını bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan baba tedavi altına alındı. Babasını bıçakladıktan sonra ortadan kaybolan E.G Şirinköy Mahallesi'nde ormanlık alanda ağaçta asılı vaziyette ölü olarak bulundu. Olay yeri incelemelerin ardından E.G.'nin cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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