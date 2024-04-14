  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Trüf mantarı avcısı ‘Radar’ bulundu

Trüf mantarı avcısı ‘Radar’ bulundu

SEBAHATTİN ALP
Trüf mantarı avcısı ‘Radar’ bulundu
TRÜF mantarı avcılığı ve arıcılık işi yapan Fatih Gören, 1 Nisan'da Uşak'ta mantar avı yaparken "Radar" isimli köpeği yanından ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Günlerce köpeğini arayan ve bulamayan Gören, onu bulana 10 kilo doğal bal sözü vermişti. Samsun'a dönen Gören, köpeğinin önceki gün Denizli'nin Çivril ilçesi Şehitler Mahallesi Muhtarı Cemil Nas ve oğlu İbrahim Can Nas tarafından kuzugöbeği mantarı ararken bulunduğu haberini aldı. Samsun'dan tekrar Denizli'ye giderek köpeği teslim alan Gören, bal sözünü yerine getirdi. Köpeğini bulan kişiye 10 kilo bal vererek teşekkür etti
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA