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Haberler Denizli Hayır için açmıştı göçükte can verdi

Hayır için açmıştı göçükte can verdi

SEBAHATTİN ALP
Hayır için açmıştı göçükte can verdi

DENİZLİ Kale ilçesinde Karayayla Mahallesi Yarankuyu mevkisinde su kuyusu çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu göçük altında kalan Yaşar Yarankuyu'nun (50) cansız bedenini ulaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Yarankuyu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Öte yandan, Yarankuyu'nun göçük altında kaldığı çalışma alanından olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabına paylaşım yaptığı görüldü. Talihsiz adamın saatler önce paylaştığı videoda, "Yaban hayvanlarına, mezarlıktan gelip geçenlere hayrımız olsun. Allah utandırmasın, suyumuz güzel" ifadelerini kullandığı dikkat çekti.

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