Mücadele kahramanı heykeli kundaklandı

Denizli Tavas ilçesi girişinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli kundaklama nedeniyle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alsa da polyester ve cam karışımı olan heykel, çıkan yangın sonucu büyük oranda zarar gördü. Kundaklama şüphesi barındıran olay sonucu Tavas Kaymakamı Tarık Yerlikaya ve Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık bölgede incelemelerde bulundu. Yürütülen soruşturma çerçevesinde emniyet güçlerinin olayın faili veya faillerinin yakalanması amacıyla bölgedeki kameraları tek tek incelediği öğrenildi.