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Haberler Denizli ‘Süslü’ dolandırıcı 25 bin TL vurup kaçtı

‘Süslü’ dolandırıcı 25 bin TL vurup kaçtı

SEBAHATTİN ALP
‘Süslü’ dolandırıcı 25 bin TL vurup kaçtı

DENİZLİ'DE bir güzellik merkezine sosyal medya üzerinden ulaşan kadın, yaptıracağı işlemleri söyleyerek fiyat bilgisi aldı. Daha sonra randevu oluşturan kadın, merkeze gelerek işlemlerini yaptırmaya başladı. 7 saat süren işlemlerin bitmesinin ardından hiçbir şey demeden dışarı çıkan kadın işletme önüne gelen ticari taksiye binerek ayrıldı. İş yeri sahiplerinin taksinin önünü keserek durdurdu.

25 bin liralık işlem yaptıran kadın iş yeri sahiplerine banka ATM'sinden para çekeceğini ve içeride çantasını bıraktığı bahanesini söyleyerek ticari taksi ile merkezden ayrıldı.

Binlerce liralık işlem yaptırarak işletmeden ayrılan müşterisine bir daha ulaşamayan iş yeri sahibi Bahar Sağun ise savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Sağun, "Bize 'Arkadaşlarım parayı getirecek' dedi, biz de güvendik. Çantası var ama çantasının içi bomboş. Kefil olarak burada kalan adamlar sonra 'Biz bayanı tanımıyoruz' dediler. Bu kadının bulunmasını istiyoruz. Diğer meslektaşlarımda uyarıyorum. Lütfen dikkat etsinler. Bu olaydan sonra başka arkadaşlarla görüştüğümüzde aynı kadınının başka bir saç kaynak merkezine de aynısını yaptığını öğrendik.

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