Denizli Büyükşehir’de garip icraatlar!

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamını AK Partili Osman Zolan'dan devralan Bülent Nuri Çavuşoğlu icraatları kentte yankı uyandırdı. Yeni Başkan Nuri Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye'sinin Denizlispor'a yapılan erzak yardımlarını kesmesi ve makamındaki Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı kaldırması tepki çekti. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'ye geçtikten sonra kulübe yapılan mutfak erzağı yardımının kesildiğini açıkladı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta zor günler geçiren ve maddi sıkıntıların had safhaya ulaşan, alacaklarını alamadığı için futbolcuların süresiz antrenman boykotu yaptığı Denizlispor'a bir darbe de Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

DESTEK KESİLDİ

31 Mart seçimleri sonrası AK Parti'den CHP'ye geçen ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun Denizlispor Kulübüne yapılan erzak desteğini kestiği ortaya çıktı. Kulüpte misafirlere ikram edilecek kahve bile olmadığı süre zarfında Başkan Mehmet Uz, yönetim olarak kendi aralarında krizi çözerek, mutfak masraflarını karşılamaya çalıştıklarını açıkladı. Erzak desteğinin kesilmesi sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı ile krizi çözmek adına görüşüldüğünü açıklayan Başkan Uz, "10 gün boyunca erzak desteği gelmiyor. Durumun çözüleceğini söylediler, inşallah destek gelir. Beklemedeyiz" dedi.

FOTOĞRAF KALDIRILDI

BAŞKAN Çavuşoğlu'nun bir diğer icraatı da makamındaki Cumhurbaşkanı fotoğrafını kaldırmak oldu. Çavuşoğlu, mazbatasını aldıktan sonra 4 Nisan günü devir teslim töreninin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı makam koltuğuna oturan ve selefi Osman Zolan ile birlikte kameralar karşısına geçerek iyi dilek ve temennilerde bulunmuştu. Çavuşoğlu'nun makamında verdiği pozda, arkasında duran Cumhurbaşkanı portresi bulunuyordu. Başkan Çavuşoğlu'nun ilk icraat olarak bu fotoğrafı kaldırttığı öğrenildi.