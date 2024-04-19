  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Meteoroloji'den o ile son dakika uyarısı! Yarın geceye kadar sürecek

Meteoroloji'den o ile son dakika uyarısı! Yarın geceye kadar sürecek

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Denizli ve çevrelerinde yarın gece yarısına kadar kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Yapılan açıklamada sel, yıldırım, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekildi.

İHA
Meteoroloji’den o ile son dakika uyarısı! Yarın geceye kadar sürecek

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerinden itibaren Denizli çevrelerinde beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Yarın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı gerekiyor.

FIRTINAYA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde bu akşam saatlerinden itibaren beklenen rüzgarların, güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kuvvetli yarışlar gibi beklenen fırtınanın da yarın gece yarısı itibariyle etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA