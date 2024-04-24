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Denizli için toz taşınımı uyarısı

Denizli ve çevresinde fırtınayla birlikte etkili olması beklenen toz taşınımına karşı uyarı yapıldı. Gün boyu beklenen toz taşımının gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini kaybetmesi bekliyor.

İHA
Denizli için toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illeri bölgesinde bugün yer yer toz taşınımı yaşanacağı tahmin ediliyor. Fırtınayla birlikte etkili olması beklenen toz taşınımının neden olabileceği görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Gün boyu beklenen toz taşımının gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini kaybetmesi bekliyor.
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