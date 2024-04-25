Denizli için kuvvetli lodos uyarısı

Meteoroloji Denizli'de kuvvetli lodos beklendiğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak) yarın (Perşembe) rüzgarın, güney ve güney batılı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat, yükseklerde kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.