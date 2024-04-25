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Denizli için kuvvetli lodos uyarısı

Meteoroloji yarın için Denizli'ye kuvvetli lodos uyarısında bulundu. Uyarıda çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

İHA
Denizli için kuvvetli lodos uyarısı

Meteoroloji Denizli'de kuvvetli lodos beklendiğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak) yarın (Perşembe) rüzgarın, güney ve güney batılı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat, yükseklerde kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

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