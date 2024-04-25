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Haberler Denizli Denizli’de aranması olan 52 şüpheli tutuklandı

Denizli’de aranması olan 52 şüpheli tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçluları yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son 1 hafta içerinde yapılan operasyonda aranması olan 52 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İHA
Denizli’de aranması olan 52 şüpheli tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-24 Nisan 2024 tarihleri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Kullanmak", "Kasten Yaralama", "Hırsızlık", "Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik"

suçlarından olmak üzere haklarında yakalama kararı bulunan 20 yıl üzeri 2 şüpheli, 10-20 yıl arası 3 şüpheli, 5-10 yıl arası 2 şüpheli ve 0-5 yıl hapis cezası bulunan 45 şüpheli olmak üzere toplam 52 şahıs yakalandı. Yakalanan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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