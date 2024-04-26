Yoldan çıkan otomobilin sürücüsü direk ile ev arasında sıkışarak can verdi

Denizli'nin Kale ilçesinde Köprübaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; Denizli-Muğla kara yolu üzerinde dün akşam saatlerinde Akif Zıraplı kontrolünde olan 20 AEG 104 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kavşakta kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarında bulunan ev ile evin yanındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Evde yaşayanlar, dün akşam 23.00 sıralarında meydana gelen kazayı sabah saat 05.00 sıralarında fark etti.

Ev sahipleri kazayı görmeleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri aracın sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirtti. 58 yaşındaki Akif Zıraplı'nın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılıp, ambulansla Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ev sahipleri kazayı ilk etapta başka bir gürültü zannettiklerini, bu yüzden kazayı fark etmediklerini anlattı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili araştırma çalışmasına devam ediyor.