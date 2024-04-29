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Haberler Denizli Cenaze yolunda facia: 1’i ağır 4 kişi yaralandı

Cenaze yolunda facia: 1’i ağır 4 kişi yaralandı

HABER MERKEZİ
Cenaze yolunda facia: 1’i ağır 4 kişi yaralandı
DENİZLİ'DEN Mersin'de yaşayan yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıkan Medeni A. idaresindeki otomobil, Konya'nın Ereğli ilesine ulaştığında ön lastiğinin patlaması sonucu savrulmaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak taklalar atan otomobil, yol kenarındaki bahçeye devrilerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Medeni A. ile araçta yolcu olarak bulunan Veli A. ve Refik A. ile B.Ö. isimli çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Refik A., tedavisinin ardından ambulans ile Denizli'ye sevk edildi.
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