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Haberler Denizli Suç makinesi kadın ve arkadaşı pikniğe gelip zehirlemeye çalıştı

Suç makinesi kadın ve arkadaşı pikniğe gelip zehirlemeye çalıştı

Denizli’de piknik alanına gelerek uyuşturucu satan biri kadın iki zehir taciri, JASAT dedektiflerini gördüğü an kaçtı. Ekipler tarafından kovalamaca sonucu yakalanan şüphelilerin üzerinden 103 gram kristal uyuşturucu çıktı. Öte yandan şüphelilerden birisinin cezaevinden daha yeni çıktığı öğrenildi.

İHA
Suç makinesi kadın ve arkadaşı pikniğe gelip zehirlemeye çalıştı

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Göz Mesire Alanı'nda birlikte icra ettiği devriye faaliyeti sırasında, jandarma ekiplerini gören biri kadın iki şüpheli kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalanan şüphelilerin yapılan üst aramalarında, halk içinde kristal olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin yaşadıkları apart dairesinde jandarmanın narkotik detektör köpekleri 'Tütsü' ve 'Tümsek' ile birlikte yapılan detaylı aramada, evin farklı bölümlerine gizlenmiş 103 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan GBT sorguların 54 yaşındaki Mehmet A.'nın 74 ayrı suç kaydının, 26 yaşındaki Emine H.'nin ise 7 adet suç dosyasının bulunduğu ortaya çıktı. İfade işlemlerinin ardından Denizli Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece 'uyuşturucu imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan Mehmet A.'nın daha kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı, serbest kalır kalmaz yine suç işlemeye devam etmesi dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi

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