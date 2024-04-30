  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de eski muhtar evinde ölü bulundu

Denizli'de eski muhtar evinde ölü bulundu

Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunan bir mahallenin 58 yaşındaki eski muhtarı evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen ekipler eski muhtarın kesin ölüm nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

İHA
Denizli’de eski muhtar evinde ölü bulundu

Denizli'nin Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; mahallenin eski muhtarı Ahmet Gülbaş (58), evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri eski muhtarın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Gülbaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Eski muhtar Gülbaş'ın geçtiğimiz yıl yaşadığı kaza sonrası oluşan mide delinmesi nedeniyle dışarIdan beslendiği öğrenildi.

Yapılan ilk incelemelerde, tarım ilacı içerek intihar etmiş olabileceği değerlendirilen muhtarın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA