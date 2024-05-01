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Haberler Denizli Isınmak isterken yaşamını yitirdi

Isınmak isterken yaşamını yitirdi

SEBAHATTİN ALP
Isınmak isterken yaşamını yitirdi

DENİZLİ Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesi 6025 Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında Hüseyin Çulhaoğlu'na (74) ait dairede yangın çıktı. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.Yangın büyümeden söndürülürken, yalnız yaşadığı öğrenilen Çulhaoğlu'nun ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İncelemede, Çulhaoğlu'nun rutubeti gidermek için çalıştırdığı elektrikli ısıtıcının önündeki yastığın tutuşması ile yangının başladığı, Çulhaoğlu'nun da dumandan zehirlenerek öldüğü bildirildi.

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