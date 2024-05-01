‘Ölüm’ içkisi sonunu getirdi

DENİZLİ Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi'nde yaşayan Erdem Dalga (28) evinde ölü bulundu. Yalnız yaşayan Dalga'dan haber alamayan yakınları polisi aradı. İhbar üzerine eve ulaşan acil sağlık ekibi Dalga'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde inceleme yapan polis ekipleri kolonya karışımlı bir içecek buldu. İçecek incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Dalga'nın içine kolonya karıştırdığı içecek nedeniyle öldüğü üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Polis, Dalga'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.