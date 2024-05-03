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Haberler Denizli 'Beyaz cennet' Pamukkale rekora koşuyor! Ziyaretçi sayısında büyük artış

'Beyaz cennet' Pamukkale rekora koşuyor! Ziyaretçi sayısında büyük artış

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan travertenleri ile ünlü Pamukkale'yi yılın ilk 4 ayında ziyaret edenlerin sayısı 482 bine yaklaştı. Gece müzeciliğinin de başladığı Pamukkale'de bu yıl ziyaretçi rekorunun kırılarak 3 milyona yaklaşması bekleniyor.

AA
’Beyaz cennet’ Pamukkale rekora koşuyor! Ziyaretçi sayısında büyük artış

Beyaz travertenler, antik kalıntılar ve şifalı termal havuzların iç içe geçtiği Pamukkale'ye gelen ziyaretçilerin sayısı, ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 482 bine yaklaştı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, Kovid-19 salgın süreci sonrası ziyaretçi sayılarında yakaladığı artış grafiğini geçen yıl olduğu gibi bu yıl da rekorla sürdürmek istiyor.

’Beyaz cennet’ Pamukkale rekora koşuyor! Ziyaretçi sayısında büyük artış

Denizli Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre geçen yılın ocak-nisan döneminde Pamukkale Ören Yeri'ne gelen ziyaretçilerin sayısı 309 bin 634 oldu, bu yılın aynı döneminde yüzde 55 artışla 481 bin 816 ziyaretçi girişi kayıtlara geçti.
Ören yerine nisanda gelen ziyaretçilerin sayısı Ramazan Bayramı tatilinin de etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95 artarak 155 bin 866 oldu. Bayram tatilinin 3. günü olan 12 Nisan'da Pamukkale, 18 bin 569 ziyaretçiyle günlük ziyaretçi rekorunu kırdı.

Gece müzeciliğinin de başlamasıyla saat 00.00'a kadar gezilebilen ören yerinin geçen yıl 2 milyon 205 bin olan ziyaretçi rekorunu kırması ve 3 milyona yaklaşması hedefleniyor.

’Beyaz cennet’ Pamukkale rekora koşuyor! Ziyaretçi sayısında büyük artış

ARTIŞ, BEKLENENİN ÜZERİNDE
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, Türkiye turizmindeki yükseliş grafiğinin Pamukkale Ören Yeri girişlerinde de görülebildiğini söyledi. 2024 için artış beklediklerini ancak 4 aylık rakamların beklediklerinin üzerinde olduğunu, özellikle bayram tatillerinin yoğun geçtiğini dile getiren Şen, şöyle konuştu:

"Giriş yapamayıp dönen misafirlerimiz oldu. Gelecek yıllarda bu misafirleri daha iyi ağırlamak için özellikle giriş kapılarında turnikelerin artırılması, giriş personelinin çoğaltılması olumlu olacaktır. Gece müzeciliğinin de tanıtımları devam ediyor. Özellikle yaz sıcaklarında Pamukkale'yi ziyaretten imtina eden yabancı grupların gece gelmesinin giriş rakamlarına ciddi katkı yapmasını bekliyoruz. 2024, hem ülkemiz hem Pamukkale için tüm rekorların kırıldığı bir yıl olacak."

’Beyaz cennet’ Pamukkale rekora koşuyor! Ziyaretçi sayısında büyük artış

Gazi Murat Şen, Pamukkale'ye ziyaretçi artışında sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların önemli etkisinin olduğunu ifade ederek, düğün, mezuniyet gibi özel günlerini travertenlerin üzerinde verdikleri pozlarla kutlayan ziyaretçilerin tanıtıma büyük katkı sağladığına dikkati çekti.

’Beyaz cennet’ Pamukkale rekora koşuyor! Ziyaretçi sayısında büyük artış

Pamukkale Ören Yeri'nin yıllık ziyaretçi rakamları şöyle:

Yıl Ziyaretçi sayısı
2018 2.157.703
2019 2.184.098
2020 619.467
2021 1.204.611
2022 1.991.101
2023 2.200.500
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