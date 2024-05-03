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Haberler Denizli Dağıtım için bekleyen kargo paketleri yangında küle döndü

Dağıtım için bekleyen kargo paketleri yangında küle döndü

Denizli’de bir kargo firmasının kamyonunda dağıtım için bekleyen yüzlerce kargo paketi, sebebi henüz belirlenemeyen yangında küle döndü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA
Dağıtım için bekleyen kargo paketleri yangında küle döndü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir kargo firmasına ait depoda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre; yurdun farklı illerinden toparlanarak dağıtımlarının yapılması için Denizli'ye gönderilen yüzlerce kargonun bulunduğu kamyon, 1 Mayıs İşçi Bayramının resmi tatil olması nedeniyle boşaltılmadı. Kargo firmasına ait deponun önünde tasnif edilmeyi bekleyen kargoların bulunduğu kamyonda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ambalaj malzemelerinin tutuşması nedeniyle alev topuna dönen kamyondaki yangını fark eden çevredeki esnaflar, bir taraftan itfaiyeye ihbarda bulunurken diğer taraftan ise ellerine geçirdikleri yan tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun bir çaba sonucu yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, kamyon ve dağıtılmayı bekleyen yüzlere kargoda büyük maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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