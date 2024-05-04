Hırsızlar bu kadarına da ’pes’ dedirtti! Girdikleri villada günlerce alem yaptılar

Hırsızların evdeki 2 televizyona da zarar verdiklerini belirten Ali Eteke, "Eve geldiğimizde önce camın rüzgardan kırıldığını düşündük ama içeri girdiğimizde her taraf dağınıktı. Dolaplar boşaltılmıştı. Toplam 6 bin euro zararımız var. Böyle bir olayla ilk defa karşılaştık. Komşular da hiçbir şey duymamış. Hırsızların içeriye ne zaman girdikleri ve burada ne kadar yaşadıkları belli değil. Evde alemlerini yapıp, zevkini sefasını sürüp, gitmişler" dedi.

Polis hırsızların tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.