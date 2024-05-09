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Haberler Denizli Pamukkale'deki kayıp turistten acı haber: Cesedi kayalık arazide bulundu

Pamukkale'deki kayıp turistten acı haber: Cesedi kayalık arazide bulundu

Turla gezmek için geldiği Denizli'deki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolan Polonyalı turist Maria Latacz'in komandolar tarafından cansız bedenine ulaşıldı. Latacz'in cesedinin bulunduğu Domuzçukuru mevkisindeki dere yatağına düşerek öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.

AA
Pamukkale’deki kayıp turistten acı haber: Cesedi kayalık arazide bulundu

Denizli'de Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolmasının ardından arama kurtarma çalışması başlatılan Polonya uyruklu Maria Latacz'ın cesedi kayalık arazide bulundu.

Antalya'dan Pamukkale Ören Yeri'ne dün bir tur şirketiyle gelen Latacz'dan (75) haber alınamaması üzerine AFAD, jandarma ve güvenlik görevlilerinin yürüttüğü çalışmalar Hierapolis Antik Kenti çevresinde yoğunlaştı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından en son görüldüğü konum dikkate alınarak yapılan arama çalışmalarında antik kent çevresindeki kayalık arazide Maria Latacz'ın cesedine ulaşıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk bulgularına göre düşme sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Latacz'ın ölümüyle ilgili savcılık incelemesi sürüyor.

Denizli'de dün akşam saatlerinde tur şirketi görevlilerinin Maria Latacz'a ulaşılamadığı bilgisini vermesinin ardından arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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