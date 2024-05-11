Yangının önünü traktörüyle kesti! Denizli'de çiftçinin yangınla mücadelesi böyle görüntülendi

"KİMSENİN OLMADIĞINI GÖRÜNCE KENDİ BAŞIMA TRAKTÖR İLE SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM"

Kimsenin olmaması nedeniyle yangına kendi başına müdahale ettiğini ifade eden Balbay, "Arazide çalıştığım sırada dumanın çıktığını gördüm. Muhtara haber verdikten sonra bölgeye geldim. Kimsenin olmadığını görünce kendi başıma traktör ile söndürmeye çalıştım. İnsanlar sonradan geldi ama elimizden geldiği kadarıyla söndürdük. Yangın ormana yakın zeytin bahçelerinin içerisinde boş arazide meydana geldi. Mahsuller, zeytinler ve orman var. Benim arazim değil, benimle alakası yok" dedi.

