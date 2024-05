Buldan bezine büyük ilgi! Kökeni milattan önce 6 bin yılına kadar dayanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hazırlanan 'Türkiye Dokuma Atlasında yer alan 'Buldan bezine' ilgi her geçen gün artıyor. Hiç bir kimyasal kullanılmayan doğal boyalı dokumasıyla dikkat çeken Buldan bezi, geçmişte sadece yazlık giyimde tercih edilirken şimdilerde ise hem kışlık giyim hem de ev tekstilinin gözdesi oldu.

Denizli'ye 45 kilometre uzaklıkta bulan ve Türkiye'nin dokumacılıkta ön plana çıkan başlıca merkezlerinden birisi olan Buldan'ın kendisine özgü kumaşıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Milattan önce 6 bin yılına kadar dayanan ve 1779 yılına kadar ilkel tezgahların kullanıldığı Buldan'da başlayan modern dokumacılık, 1951 yılında ise ilk motorlu tezgahlarla yeni bir boyut kazandı. İlk etapta başörtüsü, peştamal ve çarşafların dokunduğu Buldan bezi, asırlardır rahatlığıyla yazlık giysilerde tercih edildi. Son dönemde hem kışlık giyim hem de ev tekstilinin gözdesi olan Buldan bezi, 1970'li yıllardan bu yana Almanya, Fransa ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilmeye devam ediliyor.

TÜRKİYE DOKUMA ATLASINDA YER ALDI

Hiç bir kimyasal kullanılmayan doğal boyalı dokumasıyla dikkat çeken Buldan bezi, Anadolu'nun geleneksel dokumalarının aslına uygun olarak yeniden üretilerek, modern tasarımlarla dünyaya tanıtılması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Türkiye Dokuma Atlası" projesinde de yer aldı. Anadolu dokumaları arasında yer alan Ankara Sofu, Edirne kırmızısı, Hatay ipeği, Antep Kutnusu, Muğla dastarı, Şal Şapik, Ehram, Beledi gibi dokumalardan hazırlanan örnekler, Denizli Buldan bezinin doğal boyalı dokuması çağdaş tasarımlara dönüştürüldü.

Türkiye Dokuma Atlasının desen ve renkleri, ünlü tasarımcılar tarafından hazırlanan kıyafet ve ev tekstil örnekleriyle 99 ülkeden büyükelçiler, eşleri ve büyükelçilik temsilcilerinin beğenisine sunuldu. Aynı zamanda 'Coğrafi İşaret' belgesine de sahip olan Buldan bezi, yok olmaya yüz tutan zengin dokuma kültürünü yeniden ihya etmeyi amaçlayan Türkiye Dokuma Atlasının da en önemli unsurlarından birisi oldu.

BULDAN BEZİNDEN ÜRETİLEN KIYAFETLER BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ve Buldan Ticaret Odası tarafından Coğrafi İşaret patenti alınan Buldan Bezini, kendi fabrikasında üreterek konfeksiyon ve pazarlamasını yapan Hale Efeoğlu, Yazın serin, kışın sıcak tutmasıyla bilinen Buldan bezinden üretilen bay bayan kıyafetlerinin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Efeoğlu, "Denizli bölgesinde Hierapolis ve Laodikya'yı da kapsayan tarihi kral yolunun ilk adımları Buldan beziyle atılmıştır. İşletmemizde 1920'li yıllardan sonra önce el tezgahıyla 1950'li yıllardan sonra da elektrikli ve otomatik tezgahlarda üretimine devam edilmiştir. Buldan bezi yüzde yüz pamuk, kıvrak iplikten bürümcük şeklinde dokunur. Yazın serin kışın sıcak tutar. Gayet güzel doğal bir kumaştır. Önceleri sadece yıkama yapılıp renklendirilen Buldan bezini artık baskı yöntemiyle de çeşitlendirebiliyoruz. Evliya Çelebi'nin de seyahatnamesinde 'Buldan'da beyaz bez dokunuyordu' diye bahsettiği Buldan bezine ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle yazın kullanılmasının sebebi ise pamuklu yapısından dolayı teri emen özelliğidir. Son yıllarda özellikle giyim alanının dışında iç çamaşırı, ev tekstili gibi alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Buldan bezi organik bir ürün olduğu için doğaya, bitkilere ve hayvanlara her an gibi bir zararı kesinlikle yoktur. Doğada ise çok kısa süre içerisinde çözündüğü için herhangi bir kirlilik bırakmaz" diye konuştu.