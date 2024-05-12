Çiftçinin yangın ile mücadelesi

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yangın meydana geldi. Edinilen bilgile göre, boş arazideki yangını gören İbrahim Balbay, kendi arazisini bırakarak önce muhtara haber verdi ardından yangın noktasına gitti. Kimsenin olmadığını gören Balbay, traktörünü yangının üzerine sürerek kontrol altına almaya çalıştı. Balbay'ın amansız mücadelesi ise drone kameralarına yansıdı. Balbay'ın müdahalesinin ardından bölgeye çevredeki vatandaşlar gelerek yangını kontrol altına almaya çalıştı. Çiftçilerin yoğun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alındı. Bölgeye zorlu ulaşım şartlarıyla nedeniyle güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yürüttü.