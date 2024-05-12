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Haberler Denizli Çobanların kavgasında kan aktı: 1 ölü

Çobanların kavgasında kan aktı: 1 ölü

Denizli’de husumetli olan iki çoban arasındaki alacak verecek tartışmasında kan aktı. Arazide silahla vurularak ağır yaralanan çoban hastanede hayatını kaybetti, diğer çoban ise gözaltına alındı.

İHA
Çobanların kavgasında kan aktı: 1 ölü

Denizli'nin Çardak ilçesi Gemiş Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde arazide keçi otlatmaya çıkan Cihat Arman, bir süre sonra aynı arazide hayvanlarını otlatan (55) Osman Eren'le karşılaştı. İki çobanın arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çoban Cihat Arman tartışma büyümesiyle ateşli silahıyla Osman Eren'i yaraladı.

Vatandaşların silah sesini duymasıyla arazide Eren'in yaralı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Eren, ambulansla Çardak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Eren hayatını kaybetti. 55 Yaşındaki Osman Eren otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren Cihat Arman ise kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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