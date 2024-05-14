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Haberler Denizli Ege'nin o ilinde cin vakası! Mezarlıkta ağlayan bebek sesi duydu...

Ege'nin o ilinde cin vakası! Mezarlıkta ağlayan bebek sesi duydu...

Denizli'de annesinin mezarına giden kadın, bebek ağlama sesi duyduğunu, mezar başında da karartı gördüğünü polise ihbar etmesi üzerine ekipler harekete geçti. Mezarlığa gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonrası gerçek bakın ne çıktı...

İHA
Ege’nin o ilinde cin vakası! Mezarlıkta ağlayan bebek sesi duydu...

Denizli'de çocuklarıyla birlikte annesinin Asri Mezarlık'ta bulunan kabrine ziyarete giden Kezban Kartal, bebek ağlama sesi duyduğu gerekçesiyle korkarak mezarlıktan çıktı.

Ege’nin o ilinde cin vakası! Mezarlıkta ağlayan bebek sesi duydu...

112 Acil Çağrı Merkezini arayan Kartal, mezarlıktan bebek ağlama sesi duyduğunu, bir bebeğin bırakılmış olabileceği ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri ihbarda bulunan Kartal'ı arayarak tarif ettiği bölgede arama yaptı.

Ege’nin o ilinde cin vakası! Mezarlıkta ağlayan bebek sesi duydu...

Sonuç alamayan emniyet güçleri bu kez Kartal'ı mezarlığa getirerek tarif etmesini istedi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Ege’nin o ilinde cin vakası! Mezarlıkta ağlayan bebek sesi duydu...

Kızının cinlerden bahsettiği için etkisinde kalmış olabileceği düşünülen Kezban Kartal, "Mezarlığa geldiğimizde ben tenha olmasından konu açtım. Kızım da cinlerden bahsetmişti. Ben o korkuyla geldim. Bebek sesi duydum. Bir de mezarın başında bir karartı gördüm. Bu yüzden polisi aradım" dedi.

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