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Haberler Denizli Yoğun bakımda acı haberi alan aile ortalığı birbirine kattı

Yoğun bakımda acı haberi alan aile ortalığı birbirine kattı

Denizli’de bir hastanenin yoğun bakım servisinde hayatını kaybeden hastanın yakınları ortalığı birbirine kattı. Ölüm haberi alınca hastanede ağıt yakan kişiler görevlilerden uyarı alınca tartışma yaşandı.

İHA
Yoğun bakımda acı haberi alan aile ortalığı birbirine kattı

Denizli Devlet Hastanesi Dahiliye Bölümü Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören yakınlarının hayatını kaybettiği bilgisi alan acılı aile ortalığı birbirine kattı. Yoğun bakım ünitesine giren aile üyeleri yakınlarının cenazesi başında ağıt yakarken kendilerini uyaran görevlilerle de tartışma yaşadı.

Uyarılara aldırış etmeyen acılı aile güçlükle dışarı çıkartılırken, güvenlik görevlileri ve aile üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Aile üyelerinin yoğun bakım ünitesindeki feryatları ve güvenlik görevlileri ile aralarında yaşanan tartışma ise cep telefonu ile görüntülendi.

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