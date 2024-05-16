Kalp krizi Polonyalı turistin sonu olmuş

DENİZLİ'DE Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolmasının ardından cesedi bulunan Polonya uyruklu Maria Latacz'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Denizli'de 8 Mayıs akşam saatlerinde tur şirketi görevlilerinin Maria Latacz'a ulaşılamadığı bilgisini vermesinin ardından arama kurtarma çalışması başlatılmış, bir gün sonra Latacz'ın cesedi bulunmuştu. Maria Latacz'ın (75), Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı. Otopside ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi. Cenaze, işlemlerin ardından Polonya konsolosluğu yetkililerine teslim edildi. Latacz'ın cenazesinin önce Antalya'ya, oradan da uçakla Polonya'ya götürüleceği belirtildi.