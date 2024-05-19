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Haberler Denizli 4 yaşındaki Umut Çelik’in feci sonu! Acılı annenin feryadı yürek dağladı

4 yaşındaki Umut Çelik’in feci sonu! Acılı annenin feryadı yürek dağladı

Denizli'de, 4 yaşındaki bir çocuk, 14 katlı binanın 8. katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde olan anne Çiçek Çelik, bir düşme sesi duyarak hemen pencereye koştu ve çocuğunun aşağıya düştüğünü gördü. Anne Çelik'in feryatları üzerine komşular yardıma koştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İHA
4 yaşındaki Umut Çelik’in feci sonu! Acılı annenin feryadı yürek dağladı

Denizli'de 4 yaşındaki çocuk 14 katlı binanın 8. katındaki yaşadığı dairenin penceresinden aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Acılı aile üyelerinin feryadı ise yürekleri dağladı.

Olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi Akvadi Toki Konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Umut Çiçek (4), yaşadıkları 14 katlı binanın 8. katındaki dairelerinin penceresinden aşağıya düştü.

O sırada evde bulunan anne Çiçek Çelik, çocuğunun düşme sesini duyarak pencereye koştu. Anne Çelik'in feryat sesleri üzerine komşuları yardıma koştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu minik Umut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının dairede ve minik Umut'un düştüğü alanda incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından Umut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Oğlunun cansız bedenini görmek isteyen anne Çiçek Çelik'in feryadı ise yürekleri dağladı. Polis ekipleri ve aile üyeleri acılı anneyi güçlükle sakinleştirdiği görüldü. Acılı haberi alarak işyerinden gelen baba Veli Çelik'i ise aile üyeleri sakinleştirmeye çalıştı. Minik Umut'un 3 çocuğu olan Çelik ailesinin ortanca oğulları olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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