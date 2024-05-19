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Haberler Denizli Denizli’de 5 eve giren hırsız yakalandı

Denizli’de 5 eve giren hırsız yakalandı

Denizli’de geçen yıl 5 ayrı eve girerek hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Denizli’de 5 eve giren hırsız yakalandı

Denizli'de 2023 yılından itibaren meydana gelen 5 farklı ikamet hırsızlığında toplamda 9 bin 2000 TL para, altın ve kurusıkı tabanca çalan ve 2 ayrı konut dokunulmazlığı ihlali suçunun faili Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi.

Kimliği tespit edilen şüpheli polis ekipleri tarafında kıskıvrak yakalandı. Konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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