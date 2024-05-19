Denizlispor’un gelirine Büyükşehir’den kesik

TFF 2.lig'den 3.lige düşen ve maddi sıkıntılar nedeniyle 3 yıldır transfer yasağı bulunan Denizlispor'un önemli gelir kaynaklarından biri olan 5 otopark, CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından geri alındı. Takıma adeta can suyu olan geliri kesildi ve 5 otopark BELTAŞ'a devredildi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumunu gerçekleştirdi. Toplantıda, Büyükşehir Belediye eski Başkanı Osman Zolan döneminde Denizlispor'a verilen otoparklar geri alındı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, konu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Çavuşoğlu, "Otoparklar Denizlispor'un uhdesindeymiş, Büyükşehir Belediyesine geri getirdik. Herkes merak ediyor bunun için resmi bir şey mi yaptık diye. Yapmadık. Çünkü bu otoparklar yıllardan beri gayriresmi verilmiş. Denizli halkına ait olan bu yerler Denizlispor'a verilmiş, onlar ne kadar değerlendiriyorlar bilmiyorum. Orayı kim çalıştırıyor onu da bilmiyorum" dedi.