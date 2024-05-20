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Haberler Denizli Husumetlisinin evine gelip kurşun yağmuruna tuttu

Husumetlisinin evine gelip kurşun yağmuruna tuttu

Denizli’nin Çal ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda husumetli oldukları kişinin evine gelen saldırganlar, içerideki aileye aldırmadan kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA
Husumetlisinin evine gelip kurşun yağmuruna tuttu

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Süller Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahallede yaşayan Şevki K. isimli şahsın evi, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu.

Mağdur vatandaşın evine sabah 05.00 sıralarında gelen şüpheliler, evin her tarafına tabanca ile ateş ederek, geldikleri araçla olay yerinde uzaklaştı. Olay esnasında evde Şevki K.'nın annesi, babası ve kız kardeşinin olduğu öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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