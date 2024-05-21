Ege’nin o ilinde 20 mahalle karantinaya alındı

Konuyla ilgili olarak Çal Kaymakamlığından yapılan açıklamada; "İlçemiz Akkent Mahallesinde Şap Hastalığı çıkışından dolayı Akkent, Hançalar, Alfaklar, Hüseyinler, İsmailler, Şapçılar, Kocaköy, Süller, Bahadınlar, Sazak, Develler, Çalkuyucak, Çalçakırlar, Selcen, Kabalar, Yeşilyurt, Ortaköy mahallelerimizde ve Bekilli ilçesi Yenimahalle, Bahçeli ve Yahyalar Mahallerinde 13 Mayıs 2024 tarih ve 2024/1 sayılı İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı'yla hayvan hareketleri kısıtlanmıştır.

Yeni alınacak İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararına kadar bu mahallerde hayvan giriş çıkışı yasaktır. Tedbirlerin dikkatlice uygulanmasını ve takip edilmesini dikkatlerinize sunarız" denildi.