  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Ege'nin o ilinde 20 mahalle karantinaya alındı

Ege'nin o ilinde 20 mahalle karantinaya alındı

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Akkent Mahallesi’nde ortaya çıkan şap hastalığı yüzünden Çal’da 17 ve Bekilli ilçesinde de 3 olmak üzere toplam 20 mahalle karantina altına alındı.

İHA
Ege’nin o ilinde 20 mahalle karantinaya alındı

Konuyla ilgili olarak Çal Kaymakamlığından yapılan açıklamada; "İlçemiz Akkent Mahallesinde Şap Hastalığı çıkışından dolayı Akkent, Hançalar, Alfaklar, Hüseyinler, İsmailler, Şapçılar, Kocaköy, Süller, Bahadınlar, Sazak, Develler, Çalkuyucak, Çalçakırlar, Selcen, Kabalar, Yeşilyurt, Ortaköy mahallelerimizde ve Bekilli ilçesi Yenimahalle, Bahçeli ve Yahyalar Mahallerinde 13 Mayıs 2024 tarih ve 2024/1 sayılı İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı'yla hayvan hareketleri kısıtlanmıştır.

Yeni alınacak İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararına kadar bu mahallerde hayvan giriş çıkışı yasaktır. Tedbirlerin dikkatlice uygulanmasını ve takip edilmesini dikkatlerinize sunarız" denildi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA