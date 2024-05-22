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Haberler Denizli Yalan beyanda bulunan şüpheli yakalandı

Yalan beyanda bulunan şüpheli yakalandı

SEBAHATTİN ALP
Yalan beyanda bulunan şüpheli yakalandı

DENİZLİ'DE çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan, kazayı başkası yapmış gibi ihbarda bulup ambulansı bekleyen sürücünün yalanı ortaya çıktı. Aracında hasar oluşmaması nedeniyle yalan söyleyen ve 8 saatlik kamera incelemesi sonucu tespit edilen Durmuş Yılmaz, suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. Denizler kavşağında önceki gün, sabah saatlerinde meydana gelen kazada, motosikletiyle seyir halinde olan Aslan Becip (55) kaza yaptı.

Aslan Becip

Faili meçhul ölümlü trafik kazasıyla ilgili olarak araştırma başlatan ekipler, kameraları inceledi. Ekipler, Yılmaz ile tekrar görüştüklerinde kazayı ihbar eden şahsın olayın şüphelisi olduğunu tespit etti. Sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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