Motosiklet tutkusu iki çocuğun sonu oldu

Denizli ve Çanakkale'de yaşanan motosiklet kazalarında aşırı sürat yapan biri 15 diğeri 17 yaşında iki genç yaşamını yitirdi. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, makas atarak süratli şekilde ilerleyen ve başında kask bulunmayan Berkay Gökgürler (17), motosikletinin kontrolünü kaybederek devrildi.

Takla atarak metrelerce asfaltta sürüklenerek başını kaldırıma çarpan 17 yaşındaki Berkay Gökgürler, olay yerinde can verdi.

DAHA ÖNCE DE KAZA GEÇİRMİŞ

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Ağaçköy istikametine aşırı süratli bir şekilde ilerleyen Ege Zengin (15), 17 TG 632 plakalı motosikletiyle, aniden kontrolü kaybederek yola savruldu. Motosikletten düşen Ege Zengin Metrelerce sürüklenerek ağır şekilde yaralandı. Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ege Zengin, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

15 yaşındaki Ege'nin motosiklet kullanmayı çok sevdiği ve bu tutkusu yüzünden daha öncede kaza geçirdiği fakat ailesinin tüm ısrarına rağmen motosikletinden vazgeçmediği öğrenildi.