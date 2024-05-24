Pamukkale’de kahreden son: Evinin balkonundan düşen genç hayatını kaybetti!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 3 katlı apartmanın çatı katındaki evinin balkonundan düşen Hasan Güvenç (25), hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi 5076 Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Hasan Güvenç, evinin balkonundan, dengesini kaybedip düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Güvenç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Güvenç'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.