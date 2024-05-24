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Haberler Denizli Piknik ateşi yangına yol açtı! 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Piknik ateşi yangına yol açtı! 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Denizli'nin doğal güzelliklerinden biri olan Çivril ilçesinde, piknikçilerin tam olarak söndürmediği ateşin neden olduğu yangın, yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanın zarar görmesine yol açtı. Yangına ilk müdahaleyi yoldan geçerken fark eden ve hemen harekete geçen elektrik dağıtım firması çalışanları yaptı. Haber verilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

İHA
Piknik ateşi yangına yol açtı! 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Denizli'nin Çivril ilçesinde piknikçilerin tam olarak söndürmediği ateşten çıktığı iddia edilen yangında 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yoldan geçerken fark ettikleri yangına elleriyle müdahale eden elektrik dağıtım firması çalışanlarının duyarlılığı yangının büyümesini önledi.

Edinilen bilgiye göre, Çivril ilçesine bağlı İğdir Mahallesi'nde bulunan Çamlık Mesire Alanı'nda ateş yakan piknikçiler, odun ve mangal kömürlerini tam olarak söndürmeden bölgeden ayrıldı. Bölgede etkili olan fırtınayla birlikte yeniden tutuşan odunlardan çıkan kıvılcım, çevredeki kuru otları tutuşturdu.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını görevden dönen elektrik açma kesme personeli fark etti. Yolda fark ettikleri dumanın kaynağına giden elektrik dağıtım firması çalışanları, geniş bir alana yayılan yangına önce kendileri müdahale etti. Rüzgarla genişleyen yangını kontrol altına almak mümkün olmayınca 177 orman yangını ihbar hattından destek istendi.

Yangına Çivril Orman Şefliği arazözleri ve Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yapılan incelemelerde, yangının başlangıç noktasındaki piknik ocağının sıcak olması dikkatleri piknikçilere çevirdi. Yangında 10 dönüm ormanlık alan zarar görürken, tam olarak söndürülmeyen ateşten çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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