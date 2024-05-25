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Haberler Denizli Dolandırıcıların milyonluk vurgun planını polisin dikkati bozdu

Dolandırıcıların milyonluk vurgun planını polisin dikkati bozdu

Denizli’de kendisini polis olarak tanıtarak vatandaşı dolandırmak isteyen şahsın planı suya düştü. Banka önünde telefonla konuşan vatandaşı fark eden polisler dolandırıcılık olayına müdahalede ederek milyonluk vurgunu engelledi.

İHA
Dolandırıcıların milyonluk vurgun planını polisin dikkati bozdu

Denizli'de Bayramyeri Meydanında bulunan bankalar önünde bir vatandaşın sürekli telefonla görüştüğünü fark eden polis ekipleri muhtemel bir dolandırıcılık olayına karşı müdahalede bulundu. Polis ekiplerinin iletişime geçtiği vatandaşın kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar ile görüştüğü tespit edildi. Birkaç gündür vatandaşla telefonda görüşen dolandırıcılar, hakkında operasyon gereği para yatırması gerektiğini söylediği öğrenildi.

Dolandırıcıların inanan vatandaşın 160 bin avroyu hazırladığı, göndermek üzereyken polis ekiplerinin engel olduğu belirtildi. Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızı telefonla arayıp kendilerini asker, polis savcı olarak tanıtarak para ya da altın isteyen şahıslara itibar etmemesi büyük önem arz etmektedir. "Güvenli çevre, huzurlu toplum" için aralıksız olarak çalışmalarımıza devam edilecektir" ifadeleri yer aldı.

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