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Haberler Denizli Karı kocayı ölüm ayırdı

Karı kocayı ölüm ayırdı

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mahmut Keser’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

SEBAHATTİN ALP
Karı kocayı ölüm ayırdı

DENİZLİ'NİN Honoz ilçesinde geçtiğimiz gün saat 19.00 sıralarında Kocabaş Mahallesi Denizli- Afyonkarahisar karayolunda kaza meydana geldi. Şinasi Tolga Çekiş yönetimindeki 06 DFS 833 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Mahmut Keser yönetimindeki 34 DIA 831 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Marmaris'te ikamet eden Mahmut Keser'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Keser'in otomobilde bulunan eşi Manur Keser ile kazaya neden olan Şinasi Tolga Çekiş, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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