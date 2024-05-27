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Denizli'de 24 bal ormanı hizmet veriyor

Türkiye'nin arıcılık merkezlerinden biri olan Denizli'de, Orman Bölge Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği 813,73 hektarlık 24 bal ormanı, zengin bitki örtüsüyle arıcılara büyük destek sağlıyor. Bu özel ormanlar, arıların verimli ve sağlıklı bal üretimine katkıda bulunurken, arıcıların da doğal ve kaliteli bal üretimine imkan tanıyor.

İHA
Denizli’de 24 bal ormanı hizmet veriyor

Türkiye'de arıcılığın en fazla yapıldığı illerden biri olan Denizli'de, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan toplamda 813,73 hektarlık 24 adet bal ormanı, zengin flora çeşitliliğiyle arıcılara hizmet veriyor.

Dünyada arı kolonisi bakımından ikinci sırada bulunan Türkiye'de bal ormanlarının sayısı giderek artıyor. Arıcılar Birliği'ne kayıtlı 1150 arıcı ile ülkede arıcılığın en yaygın olduğu illerden biri olan Denizli'de, Acıpayam'da 1, Babadağ'da 2, Baklan'da 1, Bekilli'de 1, Beyağaç'ta 1, Buldan'da 1, Çal'da 1, Çameli'de 2, Çivril'de 4, Honaz'da 1, Merkez'de 1, ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda olan Uşak iline bağlı Banaz'da 2, Esme'de 1, Karahallı'da 1 ve Uşak Merkez'de 4 olmak üzere toplamdaı 24 adet bal ormanıyla 813,73 hektarlık alanda arıcılık faaliyetleri devam ediyor.

Zengin flora çeşitliliği sağlayan bal ormanları, bal ve polen gibi arı ürünlerinin verimliliğini arttırırken, ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

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